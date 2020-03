[Coronavirus 19] E giunsero le regole. Regole inaspettate

E giunsero le regole. Inaspettate. Regole, rispetto, senso di responsabilità, unità, solidarietà, comunità, civiltà.

Paura, angoscia, terrore, dramma, isteria, povertà, lavoro nero, precarietà.

In due righe, in cui la prima è effetto della seconda, si racchiude il senso dell’emergenza siciliana. O per meglio dire, il senso del vuoto della Sicilia.

Venuta la pandemia, come per effetto di una pozione magica diffusa nell’aere all’insaputa di tutti, moltissimi siciliani hanno scoperto che esiste un mondo reale e che questo mondo ha bisogno, assoluto bisogno, di essere scandagliato.

Se vero è che per molti vivere nell’angoscia può creare degli squilibri psichici, derivanti dalla paura dell’ignoto, di qualcosa di così subdolo e di non visto, che a sua volta produce effetti diretti nella vita quotidiana, o per meglio dire nella nuova quotidianit& …









