Conte: “Oltre 4 miliardi ai Comuni per aiutare i bisognosi”

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato oggi una catena di solidarietà che, attraverso i Comuni italiani, potrà aiutare le famiglie che in questo momento di grande emergenza non riescono nemmeno a fare la spesa.

“Lo Stato c’è – ha dichiarato Conte durante la diretta – Sappiamo che ci sono tante persone che soffrono, c’è chi addirittura ha difficoltà a comprare generi alimentari. Ho firmato Dpcm e giriamo 4,3 miliardi ai Comuni e aggiungiamo 400 milioni con ordinanza della Protezione civile con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa”.

