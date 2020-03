Conte annuncia misure per il soccorso alimentare

REDAZIONE – Un nuovo decreto mette in campo 4,3 miliardi del fondo di solidarietà nazionale: “Non lasciamo nessuno solo”

“Lo Stato c’è. Abbiamo lavorato oggi con il ministro Gualtieri ad un provvedimento di grande impatto. Coinvolgiamo i sindaci che sono le prime sentinelle sulle esigenze dei cittadini. Abbiamo appena firmato un Dpcm che dispone subito la possibilità di usufruire di 4,3 miliardi del fondo di solidarietà nazionale” per il soccorso alimentare. Così il premier Giuseppe Conte annunciando in conferenza stampa le misure per il ‘soccorso alimentare’ e spiegando che a questo fondo si aggiungono altri 400 milioni.

“Non lasciamo nessuno solo e abbandonato a se stesso, siamo vicini alle persone bisognose, dobbiamo aiutare chi è maggiormente in difficoltà”, ha spiegato il presidente del Consiglio, “vi chiedo di comprendere il nostro sforzo. La macchina dello Stato richiede procedimenti …









