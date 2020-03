Campobello: Precisazioni dalla Famiglia Bono

Campobello 28 Mar.- Alessandro Bono il papà del piccolo Antonio, tiene a precisare tramite la nostra redazione e i social che non sono in contatto fisico con il loro figlio già dal 24 febbraio. Che Antonio da quella data si trova presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Associazione Oasi Maria SS. ONLUS di Troina in provincia di Enna . Tengono a tranquillizzare, quanti si chiedano se possano essere fonte di contagio per la città, affermando che non lo sono e che l’Asp è a conoscenza di tutto. Ci auguriamo sia i familiari, sia noi della redazione che il piccolo Antonio, assieme ad altri 40 bambini circa, possano riprendersi presto e ritornare fra le braccia amorevoli dei loro genitori. Ringranziando gli operatori della struttura per lo sforzo fatto in questi giorni.









