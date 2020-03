Un bambino di 3 anni di Marsala positivo al Coronavirus. E’ il contagiato più giovane della provincia di Trapani.

Sono stati necessari tre tamponi per accertare la positività al Coronavirus di un bimbo di Marsala di tre anni ricoverato all’ospedale Di Cristina di Palermo, come riporta l’Ansa. Adesso i tamponi saranno eseguiti anche a due infermieri e un medico del reparto di Cardiologica pediatrica entrati in contatto con lui.

Secondo quanto ricostruito il paziente era arrivato mercoledì mattina dalla provincia di Trapani ed era entrato al Di Cristina. Prima una visita generale, poi l’esame radiologico e il passaggio nel reparto di Malattie infettive pediatriche in attesa dei risultati del test per Covid-19 analizzato al Policlinico: esito negativo e ricovero nel reparto di Cardiologia. Le sue condizioni sembrerebbero essere discrete ma sarà tenuto sotto costante osservazione per verificare l’evoluzione del quadro clinico, riferisce l’Ansa. Una volta …









Leggi la notizia completa