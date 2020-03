++ ASP Trapani: dati ufficiali aggiornati al 28 marzo

L’ASP di Trapani, nel consueto bollettino quotidiano inviato alla stampa, informa la cittadinanza sui casi di coronavirus aggiornati a sabato 28 marzo 2020.

Totale positivi 59, così distribuiti: Alcamo 12 ; Castelvetrano: 2; Erice 2; Valderice 1; Marsala 8; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 14; Trapani 9; Campobello di Mazara 4; Castellammare del Golfo 1

Si è registrato il primo decesso legato al contagio Covid-19 in Provincia di Trapani (Dell’anziano di Salemi deceduto presso l’Ospedale di Castelvetrano, invece, l’esito del tampone non è ancora stato reso noto dall’Asp) | Al momento i pazienti ricoverati sono 26. Trapani 13 (Terapia Intensiva 5; Covid 8) Marsala 13 (Terapia Intensiva 2; Terapia sub Intensiva 1; Covid 10). Totale tamponi effettuati 1070

Questo il quadro riepilogativo della Regione Siciliana, aggiornato alle ore 15:00. Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 13.096. Di questi sono risultati positivi 1.359 (+99 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.242 persone (+74).

Sono ricoverati 512 pazienti (+12 rispetto a …









