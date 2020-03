VIDEO- Alfano rivela un nuovo positivo a Castelvetrano e svela i numeri della quarantena

Nel nuovo video il sindaco Enzo Alfano fa il punto della situazione: Otto persone in quarantena obbligatoria in attesa del tampone. Un caso positivo a Castelvetrano attualmente presso il proprio domicilio. I contatti per aiutare le famiglie in difficoltà nella pagina Facebook “Amministrazione informa”:



Geplaatst door Enzo Alfano Sindaco di Castelvetrano op Vrijdag 27 maart 2020









