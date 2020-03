Storica implorazione di Papa Francesco in una Piazza San Pietro deserta

Un evento che finirà dritto dritto sui libri di storia. Si è da poco conclusa la benedizione “Urbi et Orbi” di Papa Francesco sul sagrato della Basilica San Pietro con la Piazza vuota: un momento voluto dallo stesso Pontefice che ha invitato i cattolici di tutto il mondo a riunirsi in preghiera a cui è stata concessa l’indulgenza plenaria. Sua Santità, sotto una pioggia fitta, ha elevato la supplica per la fine della pandemia: «Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi». «Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti …









Leggi la notizia completa