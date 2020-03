Sicilia, autocertifica di essere un posteggiatore abusivo: denunciato

Controllato dalle moto Volanti della polizia di Catania nell’ambito delle verifiche sugli spostamenti durante l’emergenza sanitaria, un uomo ha presentato una autocertificazione in cui dichiarava di essere uscito di casa per fare il parcheggiatore abusivo al pronto soccorso del Garibaldi Centro. Per lui queste erano comprovate esigenze lavorative.

Ma non sono bastate ad evitare la denuncia. T

.F. classe 1989, già noto agli Agenti operanti in quanto più volte sanzionato per lo stesso motivo e destinatario dell’avviso orale del questore di Catania, è stato accusato nuovamente esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. Ma è stato anche sanzionato per l’inosservanza delle misure urgenti emanate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.









Leggi la notizia completa