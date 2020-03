Salemi. Buoni spesa e aiuti per le famiglie più disagiate

Salemi. Erogare dei buoni spesa nei confronti delle fasce più deboli della popolazione. È questa la proposta avanzata dal settore “Servizi alla persona”.

Il propagarsi dell’emergenza corona virus in tutto il territorio nazionale, soprattutto in alcune zone tra cui Salemi, che da qualche giorno è diventata zona rossa (a causa di un elevato numero di contagiati), ha rappresentato un ulteriore deterioramento delle possibilità socio economiche di molti cittadini salemitani, in special modo delle fasce più deboli ed a rischio di esclusione sociale.

Grazie all’azione progettuale denominata “Buoni pasto/spesa per persone in condizione di disagio familiare”, attivata dal Distretto socio-sanitario (di cui fanno parte i comuni di Mazara del Vallo, Vita, Gibellina e Salemi), sono state individuate le ditte disponibili ad effettuare la fornitura dei pasti da asporto (buoni pasto) e/o dei generi alimentari di prima necessità ( …









