Rientra a Pantelleria la prima vittima di Coronavirus dell’isola. Era morta a Piacenza

Rientra a Pantelleria la salma di Rosetta Casano, la donna, prima vittima pantesca di coronavirus, è morta a Piacenza.

La salma e la bara sono state poste ad un trattamento di sanificazione.

A Pantelleria, una volta arrivata la salma, verrà svolta una benedizione e l’immediato trasporto presso il cimitero dell’isola, tutto secondo i protocolli di sicurezza.

Un destino tragico per Rosetta Casano, 79 anni, che un anno fa era stata colpita da un tumore. Una battaglia che aveva quasi vinto, quando a gennaio è stata operata a Piacenza. Era in uscita, l’operazione era andata bene, ma poi è arrivato il virus e non c’è stato nulla da fare. E’ morta lunedì pomeriggio. Con i familiari che non hanno potuto vedere la salma.

La salma verrà trasferita in assoluta sicurezza. Rosetta Casano era molto conosciuta a Pantelleria per aver gestito una parrucchieria insieme alla sorella.









Leggi la notizia completa