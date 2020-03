Petrosino, volontari si prendono cura dei cani di quartiere. Nuova sanificazione in città

Saranno i volontari dell’associazione Guardie Ambientali Trinacria a prendersi cura dei cani di quartiere a Petrosino.

Nel dettaglio, porteranno cibo in giorni e orari stabiliti agli animali che in questo periodo di restrizioni e limitazioni agli spostamenti delle persone rischiano di restare per molti giorni a digiuno. A incaricare l’associazione è stato il Comandante della Polizia Municipale di Petrosino, Giuseppe Pace, di concerto con l’Amministrazione comunale, anche per evitare che la mancanza di cibo possa far diventare aggressivi e pericolosi i cani che sono già stati microchippati e rimessi in libertà sul territorio. I volontari svolgeranno tale servizio il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 17 alle ore 18. A tal scopo il comando dei vigili urbani ha consegnato all’associazione 70 chili di croccantini da distribuire ai cani.

“Negli ultimi giorni purtroppo”, afferma il Sindaco Gaspare Giacalone, “abbiamo …









Leggi la notizia completa