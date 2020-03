Per la “Gazzetta”, Carnesecchi è il miglior portiere under 20 d’Italia

Nella top undici dei giocatori nati nel 2000, presente nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, figura anche il portiere granata Marco Carnesecchi. L’estremo difensore scuola Atalanta, ventitré presenze all’attivo con la maglia del Trapani, ha disputato sin qui una grandissima stagione, fatta di prestazioni di altissimo livello, condite spesso da parate sensazionali, che hanno inevitabilmente alzato il valore del ragazzo, arrivando addirittura a essere inserito dal noto quotidiano sportivo in questa speciale squadra, composta dai migliori millennial italiani. Una nota lieta insomma, in un periodo in cui sorridere viene davvero molto complicato, anche per il mondo del calcio. A distanza di circa quindici giorni dalla sospensione di tutti i campionati, non è ancora chiaro infatti quando si potrà tornare in campo. Nel frattempo però, il presidente della FIGC Gravina, in attesa di nuovi sviluppi sul fronte dell’emergenza coronavirus, ha chiesto …









Leggi la notizia completa