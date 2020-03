Mazara, vescovo e sindaco in preghiera al cimitero comunale

Stamattina anche il Vescovo e il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, hanno fatto visita al cimitero comunale, per un momento di raccoglimento, veglia di preghiera e benedizione. In tutta Italia i Vescovi hanno dedicato una preghiera nei cimiteri delle città episcopali.

La scelta della Cei è scaturita dall’intenzione di affidare alla misericordia del Padre tutti i defunti di questa pandemia, nonché di esprimere anche in questo modo la vicinanza della Chiesa a quanti sono nel pianto e nel dolore: «un Venerdì di Quaresima, nel quale lo sguardo al Crocifisso invoca la speranza consolante della Risurrezione».

Le comunità cristiane, pur impossibilitate alla vicinanza fisica, in questo tempo difficile, non fanno mancare la loro prossimità di preghiera e di carità.









