L’Avvocato Rizzo risponde: Il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 e le nuove sanzioni.

Cerchiamo di fare chiarezza sulle nuove disposizioni riguardanti gli spostamenti consentiti e le sanzioni previste dopo il d.p.c.m del 25 marzo 2020.

Il recente decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 sul coronavirus , ha eliminato la sanzione penale per la violazione del blocco derivante dal Coronoavirus, sostituendola con multe e sanzioni amministrative ex legge 24 novembre 1981, n. 689, come tali impugnabili e contestabli anche con un avvocato, ove ne ricorrano i presupposti.

L’art. 4 di tale DL 25/03/2020 n. 19 sul coronavirus prevede infatti che: “salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da …









