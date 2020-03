Laureata in Lettere la prima studentessa Uniud con sindrome di Down

Oggi si è svolta la discussione online – Maria Chiara Coco ha concluso il percorso di studi in Lettere con 110 e lode, con una tesi di laurea sulla storia dell’arte antica e la letteratura latina

UDINE – Un esempio per tutti di forza di volontà, determinazione e passione. Si può riassumere così il percorso di Maria Chiara Coco, prima laureata nella regione Friuli Venezia Giulia affetta da sindrome di Down. La studentessa goriziana ha conseguito oggi la laurea triennale in Lettere con il punteggio di centodieci e lode. Ha discusso una tesi di carattere interdisciplinare che lega storia dell’arte antica e letteratura latina dal titolo “Piramo e Tisbe in Ovidio: immagini e parole”, relatore Matteo Cadario, docente di archeologia classica, e correlatore Marco Fucecchi, docente di letteratura latina, entrambi del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio …









