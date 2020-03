La lettera dei Sindaci della provincia di Trapani: “Siamo molto preoccupati”

Per una volta tutti i Sindaci e i presidenti dei consigli comunali della provincia di Trapani rinunciano ai concorsi a premi, alle dirette Facebook, alla caccia all’uscito di casa, ai protagonismi, e si dimostrano uniti, senza primedonne, e senza invidie, per inviare una lettera a tutte le autorità e lanciare un allarme non solo sul coronavirus ma sulle pesanti conseguenze economiche per la parte più disagiata della popolazione di una delle province più povere d’Italia.

La lettera è stata inviata a Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, presidenti del Senato e della Camera, ai presidenti dei gruppi parlamentari di Senato e Camera, a Giuseppe Conte e ai ministri dell’Economia, dell’Interno, per gli Affari regionali e le Autonomie, per il Sud e la Coesione territoriale, al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e al presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, compresi …









Leggi la notizia completa