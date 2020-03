“Io positivo al Covid, all’Ospedale di Marsala hanno finito le pillole per la terapia”

“Non ci sono le pillole per la terapia per il Covid-19 all’Ospedale di Marsala”. E’ l’allarme lanciato da un uomo positivo al Coronavirus ricoverato all’ospedale marsalese.

Con un post sul suo profilo Facebook l’uomo denuncia che si trova in terapia con il protocollo antimalarico e antibiotico, ma da “stamattina non mi hanno ancora fatto la terapia perchè hanno finito le pillole”.

Il paziente positivo al Covid spende parole di conforto per “sti poveri ragazzi, medici ma soprattutto infermieri” che ci mettono “l’anima per curarci e assisterci”. Nonostante lo sforzo degli operatori sanitari “mi sento dire – continua – che non mi daranno la terapia perchè l’hanno finita. E siamo solo agli inizi dell’epidemia, chissà che succederà…”.

Sono sempre di più le denunce e le segnalazioni sulle tante cose che non vanno in questo momento di …









