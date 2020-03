Il crollo dei reati – Da oggi cambia il modulo per l’autocertificazione

Dal report pubblicato ieri sul sito del Viminale viene fuori che le limitazioni agli spostamenti imposti per il coronavirus hanno fatto crollare i reati del 75%. Preso in esame il periodo dal 1° al 22 marzo, sono stati 52.596 i delitti consumati a fronte dei 146.762 dello stesso periodo del 2019. Nello specifico, calano del 69% le violenze sessuali, del 67,4 i furti in genere, del 72,5 quelli in abitazione. Percentuali analoghe (-73,7%) per le rapine agli uffici postali e -77% per lo sfruttamento della prostituzione. In queste settimane nel mirino restano le farmacie (-24,6%). Fanno registrare una diminuzione, inferiore alla media, anche i maltrattamenti in famiglia (-43,6%) ma il timore è che ci siano state solo meno denunce.

In aumento i crimini informatici. Soprattutto, scrive il Corriere della Sera, le truffe telematiche e l’adescamento dei minori online.

La multa per i 100 mila già denunciati

L'ultimo decreto pubblicato mercoledì in Gazzetta









