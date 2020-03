I Frutti del Sole di Marsala dona 600 cestini di fragole siciliane

L’azienda agricola marsalese I Frutti del Sole ha donato 600 cestini di fragole a due suoi clienti della provincia di Bergamo: “Aretè” e il “Sole e la Terra”, due negozi di alimentazione biologica che da anni acquistano i prodotti biologici coltivati e distribuiti da I Frutti del Sole.

L’azienda, con questo gesto di solidarietà, ha voluto essere vicina ai suoi clienti e ai cittadini della provincia di Bergamo, drammaticamente colpiti dal COVID-19.



“Penso che amici sia il termine più appropriato per descrivere il nostro rapporto, – commenta Filippo Licari, Amministratore de I Frutti del Sole – da anni condividiamo gli stessi valori per il biologico, per la qualità dei prodotti che vendiamo e per l’importanza che diamo al lavoro dei nostri dipendenti. In questo momento molto difficile, specialmente per la provincia di Bergamo, vogliamo regalare un piccolo conforto di …









