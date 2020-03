[Emergenza Covid] Campobello. L’Amministrazione Comunale proroga la scadenza per il pagamento dei tributi locali

Misure finanziarie in aggiunta a quelle sanitarie, psicologiche e sociali per tutelare e sostenere i cittadini. Nei prossimi giorni, sarà lanciata un’altra iniziativa solidale rivolta alle persone più fragili dal punto di vista economico

Oltre alle necessarie misure sanitarie, psicologiche e sociali volte a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione sta adottando una serie di provvedimenti che hanno l’obiettivo di venire incontro anche dal punto di vista finanziario alla cittadinanza campobellese nel rispetto sempre di quanto consentito dalle norme nazionali.

In ottemperanza, infatti, al Decreto Legge n.18 del 17 marzo scorso, la Giunta comunale di Campobello, nella giornata di ieri, ha deliberato la sospensione dei termini di pagamento dei tributi locali sino al 31 maggio 2020, salvo eventuali proroghe.

Oltre al pagamento dei tributi locali, in particolare, sono sospese le scadenze relative ad oneri di urbanizzazione, avvisi di accertamento …









