Emergenza Coronavirus, le proposte dell’opposizione al governo Musumeci

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha incontrato in video conferenza i capigruppo dell’opposizione, in collegamento c’erano anche gli assessori regionali Gaetano Armano, Mimmo Turano, Ruggero Razza, Roberto Lagalla, Antonio Scavone.

Ci sono delle priorità a cui andare incontro, non più rinviabili, congiuntamente lo affermano Nicola D’Agostino per Italia Viva, Claudio Fava del gruppo Misto, Giuseppe Lupo del Pd e Giorgio Pasqua per il Movimento Cinque Stelle.

Le misure richieste, di cui si chiede l’adozione urgente, riguardano sia l’ambito sanitario che quello economico.



Nello specifico per quanto riguarda l’aspetto sanitario si richiede un cambio di metodo:

Tamponi per tutti gli operatori sanitari e anche per i medici di famiglia. Del resto al momento sono le categorie più a rischio e la Lombardia insegna che sono anche le più colpite.

Tamponi per le









