“Crisi da Coronavirus, quali aiuti a imprese e lavoratori agricoli?”

“Quali interventi sono previsti per imprese e lavoratori agricoli?”.

Lo chiede il presidente della Strada del Vino Erice Doc, Salvino Caprarotta, in una lettera inviata all’assessore Regionale all’Agricoltura. Ecco la lettera.

La nostra Regione, come del resto l’intero mondo, vive una situazione estremamente difficile per la grave emergenza sanitaria.

In questo drammatico contesto il comparto agricolo viene, giustamente, chiamato a garantire la produzione per i rifornimenti alimentari al Paese: gli imprenditori ed i lavoratori agricoli sono in prima linea.

Abbiamo però bisogno di capire come gli interventi previsti dal DPDC del 17 marzo 2020 saranno applicati ed in quali tempi.

Siamo molto preoccupati:

• per l’invio di cartelle di pagamento da parte dei Consorzi Idrici di cui chiediamo la sospensione sia ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n°1 del 24/01/20 sia ai sensi dell’art. 68 del citato DPDC;

• per l& …









Leggi la notizia completa