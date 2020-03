Coronavirus, sussidio di 600€: domande online dal 30 marzo

Nelle misure economiche previste dal Decreto “Cura Italia” per il mese di marzo, c’è la possibilità, a partire dal prossimo lunedì, di presentare domanda per richiedere un sussidio di 600€.

Questo bonus servirà a supportare i lavoratori durante la fase di emergenza sanitaria nazionale.

Come fare? Basta collegarsi direttamente sul sito dell’INPS e compilare un modulo per ottenere l’assegno, che sarà erogato entro 30 giorni dalla richiesta. L’accesso sarà possibile a tutti i soggetti interessati grazie ad una procedura semplificata, infatti, basterà collegarsi online sulla piattaforma ed inserire un codice pin.

Potranno accedere al sussidio tutte quelle categorie di lavoratori diverse dai dipendenti, ovvero, partite Iva, liberi professionisti, lavoratori autonomi, agricoli, stagionali, del comparto turistico e dello spettacolo.

