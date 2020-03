Coronavirus: si laurea in medicina, i vicini le passano la corona d’alloro dal balcone

La laurea nei giorni del Coronavirus avviene tra le mura domestiche, di fronte ad un portatile e spesso senza i propri cari.

E’ il caso di Antonia De Zarlo, 28 anni, studentessa fuorisede, originaria di Mottafollone, un paesino di poco più di 1200 abitanti in provincia di Cosenza. Lunedì si è laureata in Medicina e chirurgia con una tesi sugli esiti del trauma cranico. Una discussione in video-conferenza, nella stanza della sua casa di Firenze, a pochi passi dall’ospedale di Careggi.

Per Antonia non ci sono stati fiori, dolci e spumante da stappare. Un bella sorpresa però l’ha avuta dai vicini di casa che le hanno preparato una corona d’alloro, dopo aver raccolto le foglie nel giardino condominiale. Alessandra e Marco, che con il manico di una scopa e i guanti, le hanno passato dalla finestra il regalo avvolto in un pacchetto.

Il post di Antonia …









Leggi la notizia completa