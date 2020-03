Coronavirus, le forze dell’ordine presidiano gli ingressi dei centri commerciali

Dopo alcune segnalazioni sulla possibilità di nuovi tentativi di assalto ai supermercati, i centri commerciali Conca D’Oro, La Torre e Forum di Palermo sono presidiati da poliziotti, carabinieri e finanzieri. Un tentativo di prevenzione, dicono i responsabili delle attività, per cercare di evitare quanto successo ieri nel supermercato Lidl in via Regione Siciliana.

Il disagio sociale scoppiato ieri è una prima scintilla di quanto potrebbe accadere. Sono tante le famiglia palermitane in difficoltà, sopratutto quelle che fanno esclusivamente affidamento al lavoro in nero del capo famiglia. Su alcuni gruppi su facebook si leggono frasi del tipo: “Dobbiamo rompere tutti i supermercati e se vengono gli sbirri…”, oppure, “Per farci sentire dobbiamo razziare i supermercati, come fanno in Siria e in Spagna, la protesta vera e propria è questa, così capiscono a cosa siamo arrivati”, dice …









