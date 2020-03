Coronavirus, Direttore Asp Damiani: “A Marsala e Trapani abbiamo i farmaci e facciamo i trattamenti. Anche ordine all’estero per il loro rifornimento”

Attraverso il suo profilo facebook un cittadino mazarese, di 59 anni, ricoverato da qualche giorno presso l’Ospedale “Borsellino” di Marsala perché affetto da coronavirus, ha lanciato un inquietante allarme. Ecco il post pubblicato sul suddetto profilo, che non è un fake, circa due ore fa da questa pubblicazione:

“Sono all’ospedale di marsala con il covid 19 e sono in terapia con il protocollo antimalarico e antibiotico. Stamattina non mi hanno ancora fatto la terapia perché hanno finito le pillole per la terapia.

Nonostante sti poveri ragazzi, medici ma soprattutto gli infermieri ci mettano l’anima per curarci e assisterci, mi sento dire che non mi danno la terapia perché l’hanno finita. E siamo solo agli inizi, dell’epidemia, chissà che succederà quando sarà una vera e propria epidemia. Se potrò vi terrò aggiornati& …









