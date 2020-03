Coronavirus: cambia la curva epidemica, aumentano i contagi (4492). Il picco è più vicino

Dopo quattro giorni di calo, purtroppo i dati del bollettino della Protezione Civile relativi all’emergenza Coronavirus sono risaliti. I nuovi contagiati sono infatti 4492 in più rispetto al giorno precedente.

Il totale ora è di 62013 malati, il gionro prima erano 57521. I morti sono 662 in un giorno, in totale dall’inizio della pandemia sono 8165, un vero disastro.

Riguardo ai pazienti in terapia intensiva in Italia ci sono altri 123 ricoverati, mentre in totale sono 3162. Oggi si registrano 999 persone guarite e dimessi dagli ospedali, in totale sono 10361. Ci si aspettava un dato più confortante dai nuovi contagi e invece si fa un passo indietro.

Picco più vicino – Il picco dell’epidemia di coronavirus in Italia è “vicinissimo” e si presenta “molto largo, una sorta di plateau”, ha detto all’ANSA Fabrizio Nicastro, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e fra gli esperti del ‘Gruppo analisi numerica e statistica dati Covid-19 …









