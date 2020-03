Coronavirus, aumentano i morti in Italia. Sono 9134 dall’inizio della pandemia

10.950 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 589 in più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 999.

Per quanto riguarda il numero dei morti, purtroppo si è arrivati a 9.134 in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 969.

E’ l’incremento più alto dall’inizio dell’emergenza. Giovedì l’aumento era stato di 662. 50 sono vittime relative a ieri e non conteggiate. Sono complessivamente 66.414 i malati. Questi sono i dati comunicati dal commissario per l’emergenza coronavirus in Italia Domenico Arcuri.









Leggi la notizia completa