Centinaia di maiali in libertà per Salemi. Ecco cos’è successo

Salemi off-limits, zona rossa. Ma non per i maiali.

Suini in libertà nella cittadina del Belice, a decine, forse centinaia. Cos’è successo?

Un allevatore salemitano è stato fermato e sanzionato con il ritiro della patente nel corso di un controllo. Pare che dopo sia tornato nel suo allevamento di maiali a abbia deliberatamente liberato gli animali. Sono circa 500 i maiali liberati che stanno distruggendo piante e coltivazioni nella zona di Ulmi, in particolare.

Un episodio che sta provocando molti danni per chi ha delle coltivazioni nella zona in cui scorrazzano i maiali. Un’altra emergenza da risolvere nella Salemi zona rossa per il Coronavirus.









