Castelvetrano, generi alimentari per famiglie in difficoltà

Il Comune di Castelvetrano informa la cittadinanza che è attivo sul territorio un servizio di distribuzione di generi alimentari coordinato dalla “Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelvetrano” in collaborazione con le Caritas, con i Servizi Sociali del Comune e grazie anche al supporto di alcune associazioni di categoria e privati che stanno sostenendo la campagna di raccolta alimentare.

Il servizio di distribuzione di generi alimentari è destinato esclusivamente alle persone che hanno serie e reali difficoltà a fare la spesa, non percettori di reddito e comunque a tutti quelli che hanno particolari indifferibili esigenze.

Ecco le informazioni su come accedere al servizio:

I cittadini e le famiglie interessate potranno rivolgersi ai contatti indicati di seguito, fornendo le seguenti informazioni: Nome e Cognome, indirizzo e numero di telefono.

Le richieste dovranno essere inviate agli Uffici di servizio sociale alla seguente casella di posta elettronica: dir.servizicittadino@comune. …









Leggi la notizia completa