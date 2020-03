Vescovo Fragnelli: «Vicinanza a uomini e donne che ogni giorno si spendono per la collettività»

A margine del Santo Rosario presieduto ieri dal vescovo al Santuario della Madonna di Trapani, Sua Eccellenza Pietro Maria Fragnelli si è così espresso circa l’emergenza che si sta attraversando per l’emergenza del Coronavirus: «In conclusione di questa preghiera, vorrei rinnovare con la benedizione la mia vicinanza a tutti voi, a ciascuna delle nostre famiglie, ai piccoli, agli anziani, in modo particolare – prosegue – vorrei mostrare la mia vicinanza a uomini e donne tutti i giorni stanno intensificando la preghiera. Sì, la preghiera è il nostro primo contributo per superare questo momento difficile: per farcela è nella preghiera che troviamo le energie spirituali per superare le nostre difficoltà. Rimaniamo in pace nelle nostre case in comunione con Dio e tra di noi».









