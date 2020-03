Verso il picco in Sicilia, quasi mille contagiati. Il piano per i nuovi posti letto

In Sicilia aumentano sempre di più i positivi al Coronavirus sfiorando i mille contagiati.

Il governo regionale per fronteggiare il picco dei contagi ha previsto un piano che porterà il sistema sanitario siciliano a dotarsi di circa 2800 posti letto ordinari e 580 in terapia intensiva. Il piano prevede anche quasi mille posti in hotel e agriturismo. Nello Musumeci, e l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, hanno illustrato i prossimi step alla luce degli ultimi dati sul contagio e dell’ipotesi di un picco tra i 4.500 e i 7000 positivi in Sicilia.

IL PIANOUn picco che potrebbe arrivare a giorni, ma la stima dei 7000 positivi è quella al rialzo.

L’incremento dei posti letto in Sicilia avverrà in due fasi, come ha spiegato Razza. Una entro il 10 aprile, la seconda entro il 20 aprile. L’assessore regionale ha spiegato che al momento ci sono 19.800 posti …









