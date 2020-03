Valderice, al via servizio di raccolta dei rifiuti speciali per cittadini in quarantena

Parte da oggi, a Valderice, il servizio per la raccolta dei rifiuti speciali a favore di tutti quei cittadini posti in regime di quarantena. L’espletamento del servizio è stato affidato ad una ditta specializzata, che fornirà gli adeguati box, dentro ai quali porre, in maniera indifferenziata, tutti i tipi di rifiuti, indipendentemente dalla propria natura.

I passaggi per il ritiro verranno effettuati una volta a settimana, fino al termine della quarantena che ogni utente sta osservando.

«Stiamo continuando a lavorare incessantemente per contrastare con ogni mezzo la diffusione del COVID-19.Vogliamo continuare a tutelare la salute dei nostri concittadini. Ad ognuno di noi un pezzo di responsabilità!», questo il messaggio del sindaco Francesco Stabile.









