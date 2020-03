Una siciliana a Lodi: “Un mese di quarantena, chiudo gli occhi e sogno il mare”

Trentesimo. Domani sarà il trentesimo giorno di quarantena. A Lodi, a pochi chilometri da quelli che, ormai un mese fa, sono stati individuati come “focolai” del corona-virus.

Chiudo gli occhi – non farti prendere dal panico – mi dico, e vedo il mare. La Sicilia che non ha trovato un posto per me, un’insegnante disposta alla precarietà pur di portare avanti la propria vocazione (sì, credetemi, accettare l’ineducazione di sedicenni col pensiero ai videogiochi, l’indifferenza totale di quindicenni che non sanno chi sia Manzoni, gli obbrobri ortografici e grammaticali di diciassettenni pronti a giurare di conoscere bene la lingua italiana, pur di trasmettere metodo, conoscenze e semplice disciplina, deve necessariamente essere una vocazione), si disegna da sé, nel buio delle mie palpebre chiuse. Con l’immensa distesa blu, ci sono volti, sorrisi, sguardi che adesso posso …









