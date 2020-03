Trapani, Garruccio e la solidarietà del Comune: “L’amministrazione non fa abbastanza”

A Trapani Anna Garuccio, consigliera comunale, ha inviato una nota al sindaco della città, Giacomo Tranchida.

In considerazione del momento difficile la consigliera ha cercato un punto di collaborazione per il bene della città: “Lontana da cedere il fianco a qualsiasi polemica sterile, provocazione e offese rivolte alla sottoscritta, e senza voler sconfinare nelle competenze altrui, sempre rimanendo fedele al proprio ruolo, sento il dovere di evidenziare, adesso con forza, quei problemi quotidiani che necessitano risoluzione e che probabilmente sfuggono all’Amministrazione”.



L’emergenza da Coronavirus, evidenzia la Garuccio, ha costretto molte persone a bloccare le attività e quindi a rimanere senza lavoro per molti giorni, il che significa nessuna entrata economica: “Molti lavoratori invece hanno subito la cassa integrazione che non riceveranno certamente in tempi celeri. Questo il dipinto della situazione sociale attuale. Sono tante le famiglie che in questi giorni …









Leggi la notizia completa