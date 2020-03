Sicilia, coronavirus: mistero al Museo. Dopo il direttore muore anche la collaboratrice

E’ mistero sulle origini del contagio da coronavirus che ha colpito, in Sicilia, il museo Paolo Orsi, a Siracusa.

E’ morta Silvana Ruggeri, 52enne, responsabile del Museo regionale di Siracusa risultata positiva al coronavirus. Era una ollaboratrice di Calogero Rizzuto, direttore del Parco archeologico deceduto nei giorni scorsi. La donna ha accusato sintomi influenzali ed è stata sottoposta al tampone proprio perché collaboratrice del direttore Rizzuto.

A seguito della notizia, si legge in una nota (pubblicata nella pagina facebook) rilasciata dalla direzione del Parco Archeologico di Siracusa Eloro e Villa del Tellaro: “Con il cuore a pezzi diciamo addio oggi alla nostra Silvana. Silvana Ruggeri era un raro esempio di bontà, dedizione e altruismo. Ognuno di noi le deve un grazie, grazie per il sorriso e la generosità. Silvana non si è mai tirata indietro, ha sempre cercato di venire incontro alle necessit& …









