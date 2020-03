Pallacanestro Trapani, nasce il format “Casa Granata”

La Pallacanestro Trapani è sempre stata molto orgogliosa dell’affetto ricevuto dai propri tifosi che, abitualmente e costantemente, seguono tutte le attività proposte dal club.

In attesa di capire quali saranno le decisioni in merito al proseguimento del campionato, vogliamo mantenere vivo il contatto coi nostri tifosi anche in un periodo di difficoltà come quello che tutti i cittadini e i tifosi granata stanno vivendo.

Per tale motivo, la Pallacanestro Trapani ha pensato di voler aprire le porte delle proprie case e lo farà attraverso l’account Instagram ufficiale raggiungibile attraverso il seguente link: https://www.instagram.com/pallacanestro_trapani/. Per interagire con la pagina basterà cliccare su “segui”.

Nasce quindi “Casa Granata”. Un appuntamento nel corso del quale i tesserati della società granata, atleti e staff, gestiranno per un giorno l’account Instagram ufficiale della Pallacanestro Trapani. …









