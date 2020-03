Paceco, disposizioni urgenti per gestione dei rifiuti urbani

Il Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, ha emesso un avviso alla cittadinanza con disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti urbani durante l’emergenza sanitaria da coronavirus:

I nuclei familiari in cui sono presenti soggetti positivi al coronavirus, in isolamento o in quarantena obbligatoria, devono:

Non effettuare la differenziazione dei rifiuti.

Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso sacco utilizzato per la raccolta indifferenziata.

Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso sacco per la raccolta indifferenziata.

Utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro).

Chiudere bene i sacchetti utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo, senza schiacciarli ed indossando guanti monouso

