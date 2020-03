Mazara. Il Comune attiva un Servizio di Ascolto telefonico

Consigli e supporto morale e psicologico per affrontare i giorni di isolamento

In questo periodo di emergenza dovuto alla pandemia del Covid-19, il Comune di Mazara del Vallo mette a disposizione un servizio di Ascolto telefonico. Un team di psicologi e assistenti sociali fornirà aiuto per affrontare nel migliore dei modi questi giorni di isolamento a casa, offrendo consigli e supporto morale e psicologico a chi più di altri risente dell’emergenza sanitaria in corso.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14; il lunedì e il mercoledì anche dalle 14,30 alle 17,30.

Questi i numeri del Centro d’ascolto:

PSICOLOGA 0923 671 431

ASSISTENTE SOCIALE 0923 671 672

ASSISTENTE SOCIALE 0923 671 639

ASSISTENTE SOCIALE 0923 671 674









