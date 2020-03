Lo Curto: “Riaprire a Trapani il punto nascita in clinica Sant’Anna e Villa dei Gerani”

“In questi giorni emerge in maniera netta come un evento importante qual è il parto venga vissuto con preoccupazione e solitudine da tantissime donne a causa dell’emergenza coronavirus.

Ho chiesto all’assessore Ruggero Razza e al direttore generale dell’Asp di Trapani Fabio Damiani, riscontrando la loro condivisione, di riattivare il reparto di ginecologia e il punto nascita presso la Clinica Sant’Anna e la casa di cura Villa dei Gerani a Trapani in modo da far gestire a queste strutture sanitarie i parti in un momento così difficile per l’emergenza sanitaria in atto.

Questa soluzione alleggerirebbe il carico di lavoro dell’ospedale Sant’Antonio Abate, e garantirebbe un’offerta sanitaria qualitativamente adeguata alle donne in gravidanza. Sono certa che, recependo anche analoga istanza che giunge dall’Unione donne italiane (Udi) di Trapani, il sistema sanitario …









Leggi la notizia completa