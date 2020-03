La nuova lista delle attività che restano aperte

Nel confronto di ieri mattina tra il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli e i sindacati è stata decisa la limitazione, fino al 3 aprile, dell’attività dei call center, della fabbricazione di carta, articoli in materie plastiche e ingegneria civile; lo stop totale alla fabbricazione di corde, articoli in gomma, macchine per l’agricoltura e per l’industria alimentare; il via libera alla fabbricazione di confezioni in vetro per alimenti, di batterie e pile, di macchine automatiche per l’imballaggio e alle agenzie di somministrazione.

Queste novità sono contenute nell’allegato che corregge e integra il Dpcm del 22 marzo, in vigore da oggi.

«I numeri assoluti, relativa alla metalmeccanica, sono questi: cancelli chiusi per poco meno di centomila imprese (97mila, per la precisione), non più al lavoro (almeno) 1,4 milioni di addetti, spente linee produttive in grado di generare 175 miliardi di euro di …









Leggi la notizia completa