IACP Trapani, c’è l’obbligo per la produzione della dichiarazione reddituale 2019

L’Iacp di Trapani ricorda ai propri inquilini l’obbligo della produzione della dichiarazione reddituale per l’anno 2019, anche sotto forma di autodichiarazione. E questo perché essa rappresenta l’unico strumento per ottenere la revisione del canone di locazione che verrà ricalcolato dagli uffici a partire dal primo gennaio 2020. Considerata l’attuale emergenza la produzione della documentazione potrà avvenire tramite i Caf o trasmettendola attraverso mail all’indirizzo info@iacptrapani.it.

Sul sito dell’ente è possibile recuperare il modello da compilarsi per l’auto dichiarazione. Il modelle è reperibile cliccando la sezione “URP – Modulistica Inquilini – Modulo per la dichiarazione reddituale familiare anno 2019”.

In caso di difficoltà il modulo può essere richiesto utilizzando sempre la casella mail info@iacptrapani.it; oppure si potrà richiedere l’inoltro attraverso il servizio postale telefonando …









