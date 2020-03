Erice, rapinata una tabaccheria a San Cusumano

Episodio spiacevole per una tabaccheria di Erice San Cusumano. Poco prima dell’ora di cena, degli uomini vestiti con abiti tipici del personale sanitario attualmente impegnato nel combattere il Covid-19, hanno fatto irruzione all’interno dell’attività e con fare minaccioso hanno preteso ed ottenuto l’incasso di giornata. Non sono mancati attimi di tensione dovuti ad uno scontro fisico e verbale tra le due parti. Le indagini sono in corso e l’auspicio è quello ricavare informazioni preziose dalle telecamere di sorveglianza della zona, al fine di rintracciare i ladri.









