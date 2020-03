Dante Alighieri a Gezy Park. La Commedia che supera i mali del presente

di Enzo Di Pasquale

Era tutto programmato, con il massiccio coinvolgimento delle scuole, degli studenti e istituzioni culturali. Il 25 marzo sarebbe stato l’inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia. Tanti i progetti al vaglio di apposite commissioni che avrebbero rilanciato su scala nazionale il “Dantedì” nel nome dell’unità d’Italia e della lingua italiana. L’emergenza sanitaria farà cambiare rotta, magari scolorirà l’entusiasmo che si era creato attorno a questo evento. Allora proviamo in altro modo, senza tanti clamori, ma con il supporto della fantasia. Io coinvolgerò un mio personaggio, un colto professore di Istanbul innamorato della cultura italiana e certamente anche del popolo italiano. Era venuto in Italia per perfezionare la lingua, ma soprattutto per studiare Dante. Aveva tenuto, all’Università di Bologna, una erudita lezione sul XXXIII canto …









Leggi la notizia completa