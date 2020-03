Coronavirus, preghiera di benedizione per Castelvetrano

Oggi pomeriggio alle 18:00 presso la chiesa di san Giovanni Battista don Giuseppe Ivan Undari affiderà la città di Castelvetrano all’intercessione del suo Patrono. Con una nota inviata alla stampa l’arciprete ha fatto avere il testo affinché la cittadinanza anche da casa possa partecipare al momento di preghiera in questo momento di grande apprensione per l’emergenza Coronavirus. Segue la preghiera..

————————————–

Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo.

Invocazioni

Dal flagello della pandemia e da ogni contagio, salvaci Signore.

Da ogni male, salvaci Signore.

Dal flagello del terremoto

e dalle tempeste, salvaci Signore.

Dalla discordia, dalla violenza,

e da ogni ingiustizia, salvaci Signore.

Suppliche

Donaci i frutti della terra e del lavoro, ascoltaci Signore.

Sii presente in ogni casa e in ogni famiglia, ascoltaci Signore.

Benedici questa …









Leggi la notizia completa