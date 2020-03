Coronavirus: la storia di Marcello, di Alcamo, che ha atteso 15 giorni per fare il tampone

“Ci sono voluti 15 giorni per fare il tampone ed è ingiusto perché anche se asintomatici si rischia di contagiare gli altri senza saperlo. A rendere pubblica la notizia sulla positività al covid-19 è l’alcamese Marcello Tessitore, una guardia giurata di 56 anni.

“Adesso sto discretamente meglio, curabile a casa, isolato. Riferisce di non aver avuto febbre, finora, ma tosse, bronchite, dolori muscolari e stanchezza cronica. «Vivo ad Alcamo – dichiara al Giornale di Sicilia – con la mia famiglia, lavoro a Trapani e presumo di aver contratto il virus tra Alcamo e Trapani, non so dove e quando. Il primo malessere l’ho avuto il 4 marzo – racconta -. Io sono un allergico cronico, quindi inizialmente pensavo che potesse essere un attacco di allergia sotto forma di bronchite. Ma poi, non riuscendo a risolvere il problema, anche sentendo il medico al telefono, ho deciso di mettermi in isolamento”.& …









