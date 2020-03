Coronavirus, il governatore Vincenzo De Luca: “Al sud non arrivano gli aiuti richiesti”

I numeri dei morti e dei contagiati da Coronavirus nelle regioni rosse del Nord, in special modo in Lombardia, agitano i governatori regionali del Sud.

Del resto sono numeri drammatici, i morti hanno affollato i palazzetti, le salme sono state trasportate dai carri dell’esercito. Numeri terribili, ci sono stati fino a 793 morti in un solo giorno, ma anche temili perché l’emergenza ha toccato già il meridione del Paese che non ha la stessa tenuta sanitaria del nord, lo si riconosca.

Dal governo nazionale non arrivano confortanti notizie ma degli annunci, a cui però poi non si fa seguito.

A centrare il punto è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che scrive una lettera al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e a i Ministri.

Punta il dito sulla comunicazione fuorviante, non rassicurante, e non certamente della comunicazione giornalistica, che sta facendo …









Leggi la notizia completa