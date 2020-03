Coronavirus, i casi in provincia di Trapani: 53. Primo caso a Valderice e Castellammare

Sono 53, ufficialmente, i casi positivi al coronavirus in provincia di Trapani.

C’è qualcosa che non quadra, perchè secondo la Regione i casi in provincia di Trapani sono 49.

10 sono ad Alcamo, 3 a Castelvetrano, uno è di Erice, uno di Valderice.

6 casi sono a Marsala, 5 a Mazara del Vallo, 2 a Paceco.

Salemi, zona rossa, registra 14 casi.

Il capoluogo, Trapani, ha nove casi. Uno ciascuno ne hanno Castellammare del Golfo e Campobello di Mazara.

Di questi 53 positivi, 23 sono ricoverati. Non sappiamo quanti siano in terapia intensiva.









