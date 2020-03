Coronavirus, domani il vescovo di Trapani Fragnelli al cimitero per tutte le vittime

Domani il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli si recherà al Cimitero dove si raccoglierà in preghiera per affidare alla Misericordia di Dio quanti sono morti a causa del Covid-19 e tutti i defunti della Diocesi trapanesi e i loro familiari che in questi giorni non hanno avuto il conforto dei parenti e la possibilità di celebrare i funerali.

A nome di tutta la comunità affiderà i defunti alla misericordia del Padre pregando in maniera particolare per tutte le vittime della pandemia, “perché il Signore doni la sua consolazione a chi è nel dolore”. Chi vuole unirsi alla preghiera, potrà farlo attraverso Facebook alle ore 12 in diretta nella pagina della Diocesi di Trapani.









